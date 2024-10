Vor Bürgermeister-Wahl für Neuanfang entschieden

Am Sonntag in einer Woche wird in Goldwörth schon wieder gewählt. Bei einer Stichwahl wird der neue Bürgermeister ermittelt. Notwendig wurden die zwei Wahlgänge, weil Ende Mai VP-Ortschef Johann Müllner nach einer Amtsbeschwerde beim Land zurücktrat. Es geht um die Ortschaft Hagenau, die nach zwei Hochwassern zur Absiedelungszone erklärt wurde. Müllner soll Beschwerden über die widmungsfremde Nutzung der Grundstücke in Hagenau ignoriert haben.