Wie gewitzte Seniorin Betrüger in die Falle lockte

Das Telefon klingelt. Ein Mann stellt sich höflich als Polizeibeamter vor – und berichtet schier Unglaubliches: Da in der Nachbarschaft mehrere Einbrüche gemeldet worden seien, habe die Exekutive zusammen mit dem Sondereinsatzkommando Cobra und der Staatsanwaltschaft eine Geheimaktion gestartet, mit dem Ziel, die Kriminellen auf frischer Tat zu ertappen. Und weil sie sich vermutlich ihre Wohnung als nächsten Tatort aussuchen würden, sei es wichtig, alle Wertsachen wie Bargeld und Schmuck in einem Sackerl vor die Tür zu stellen, damit die Polizei vor der Festnahme alles rechtzeitig sichern könne. Kann so etwas sein?