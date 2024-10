Klagenfurt: Dutzende Wohnungen „verschwunden“

Hausverwalter wurde gekündigt

In diesem Zusammenhang wurde auch ein Hausverwalter der Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH (IVK) gekündigt: „Menschlich ist er in Ordnung, vielleicht war er überfordert“, so Kastner. Dennoch: Der Stadt Klagenfurt könnten dadurch mehrere Hunderttausend Euro entgangen sein. Die generalsanierten Wohnungen seien unter anderem seit 2022 nicht von der Stadt genützt worden. Einige könnten sogar privat untervermietet worden sein.