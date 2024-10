Regierung soll Digital-Investitionen verdoppeln

„Eine Milliarde Euro statt bisher 500 Millionen Euro pro Jahr Investitionen in die Digitalisierung der Verwaltung sind sinnvoll und notwendig, um den modernen Hochleistungsstaat Österreich für die kommenden Jahre abzusichern und gleichzeitig kosteneffizienter zu machen“, so Siemens-Austria-Chefin Patricia Neumann am Freitag laut Presseaussendung.