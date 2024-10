Rangnick: „Das hat absolut keine Aussagekraft“

Am Freitag hat Deutschlands U21 in der EM-Quali in Regensburg Bulgarien zu Gast, auf das Spiel werden auch die Verantwortlichen rund um Österreichs Nationalteam ein Auge werfen. Denn im Kader des DFB-Teams steht erstmals Supertalent Paul Wanner um das auch der ÖFB kämpft.