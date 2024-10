Ball oder Scheibe? Das spielt hier keine Rolle!

Fazit: „Beide waren mit 38 Toren maßgeblich an unserem Aufstieg aus der Oberliga beteiligt“, so Pitter, „und daran, dass wir in den letzten drei Runden sieben Punkte gemacht haben. Ich brauche sie natürlich auch Freitag gegen Fürstenfeld. Manchmal kommen die direkt vom Eishockey-Training und trainieren dann bei uns, aber es ist so vereinbart, dass sie im Herbst vorrangig uns zur Verfügung stehen. Im März in den Play-offs aber hat dann Eishockey Vorrang.“