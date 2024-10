Urlaubsflieger soll Gäste nach Kärnten bringen

Immer wieder gibt es positive Termine am Flughafen Klagenfurt. „Die Zeiten der Hiobsbotschaften sind vorbei“, sagt Landesvize und Beteiligungsreferent Martin Gruber. Vom 1. Mai bis 31. Oktober wird auch eine Verbindung in die norddeutsche Metropole Hannover in den bestehenden Flugplan aufgenommen – und das sogar zweimal pro Woche. Jeweils am Montag und am Donnerstag wird mit einer 76-sitzigen Dash Q8-400 in die Messestadt abgehoben. Die Abflugzeiten sind mit 14.30 Uhr und 12 Uhr beim Rückflug bequem.