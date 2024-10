Tief in das Wasser der Erde eintauchen

Der heurige MUTTER ERDE-Schwerpunkt „Wasser ändert alles“ widmet sich dem Element Wasser in all seiner Vielfalt. Wie verändern sich Ökosysteme im und am Wasser durch den Klimawandel? Wie steht es um die Versorgung mit sauberem Trinkwasser? Und was, wenn die lebensnotwendige Ressource plötzlich zur zerstörerischen Naturgewalt wird?