Auch Jugendliche spüren die Rezession

Landesrat Marco Tittler und Landeshauptmann Markus Wallner (beide ÖVP) hatten schon mal bessere Nachrichten als am Dienstag: Die am Anfang des Jahres entworfenen Prognosen für das wirtschaftliche Wachstum im Land mussten mittlerweile korrigiert werden, denn tatsächlich entwickelte sich das Wachstum noch schlechter als angenommen. Und auch für das kommende Jahr sind die Experten skeptisch, mit einer Umkehrung der Rezession in ein Wirtschaftswachstum werde erst im Jahr 206 wieder gerechnet, erklärte Wallner.