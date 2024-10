Florida rüstet sich für Extrem-Hurrikan „Milton“

Einige Airports stellen Flugverkehr ein

Diverse Flughäfen in Florida kündigten an, den Flugverkehr einzustellen. Das Weiße Haus kündigte Unterstützung für Florida an. US-Präsident Joe Biden erklärte für den Bundesstaat den Notstand. Dadurch werden Mittel des Bundes zur Unterstützung in den betroffenen Regionen freigegeben.