Kokosbusserln und Regen: Das war St. Veiter Wiesn

Am Montag verließen noch etliche Besucher mit Kokosbusserln und Schokobananen den diesjährigen St. Veiter Wiesenmarkt, bevor um 19 Uhr am letzten Markttag die Freyung eingeholt wurde. Trotz zwei Tagen Dauerregen – an denen ungefähr 20.000 bis 30.000 Menschen weniger über das Gelände schlenderten – schätzt Marktreferentin Silvia Radaelli die Besucherzahl auf ca. 200.000.