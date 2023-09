Weniger Raucher, aber mehr illegale Zigaretten

Behörden fanden in einem Jahr 134 illegale Fabriken

Im Vorjahr fanden Behörden 134 illegale Fabriken. Während sie früher häufig in Osteuropa waren, sind heute schon etliche auch in westlichen Ländern zu finden. Meist handelt es sich um alte Fabriksareale, Hinterhöfe oder leer stehende Warenhäuser. Die dortigen miserablen Bedingungen wirken sich auf die Qualität der Ware aus: So wurden in illegalem Tabak schon Rattenkot, Schmutz oder Plastikteile gefunden.