Lijnders: „Es hat bei uns einen Bruch gegeben

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Es ist ein Abend, den man nicht so schnell vergessen wird. Man darf nicht vergessen, dass der Gegner Salzburg war. Es war eine enorme Leistung in allen Facetten – gegen den Ball, aber auch beeindruckend die Ruhe am Ball. Wir haben eine enorme Entschlossenheit gezeigt, die Räume in der Tiefe genützt, es war einfach eine Topleistung. Intern haben wir schon gewusst, wo wir stehen, aber es war von Anfang an klar, dass es im Herbst Auf und Abs geben wird, im Frühjahr wollen wir dann voll da sein. Wir alle haben eine Riesenfreude mit der Leistung.“