Nach Unwetter: „Alte“ Westbahnstrecke öffnet Gleis

Nach der Unwetterkatastrophe von Mitte September liege eine „extrem schwierige Situation für die Passagiere wie für die ÖBB vor“, so Sabine Stock, Vorständin der ÖBB Personenverkehrs-AG. Das werde „leider noch einige Zeit der Fall“ sein. Die „Lebensader“ des Bahnsystems in Österreich habe einen „Herzinfarkt erlitten“, die „Rekonvaleszenzphase“ dauere an.