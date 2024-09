ÖBB: „Mehr wird heuer nicht mehr möglich sein …“

Kürzere Takte kommen, aber längere Fahrtzeit bleibt

Die positive Nachricht: An einem übergangsmäßigen Ersatzfahrplan wird fleißig gebastelt. Er soll, so es die Aufräumarbeiten zulassen, ab dem 10. Oktober in Kraft treten. Ab dann soll auch das zweite Gleis der alten Weststrecke, das ebenso vermurt wurde, wieder in Betrieb gehen. Die Folge: Man könne dann wieder mit zwei Railjets pro Stunde von Wien nach Salzburg planen, auch die Westbahn würde wieder zweimal stündlich starten. Die Fahrtzeit bleibt zumindest bis zum Jahresende jedoch länger. Statt den gewohnten 2,25 Stunden von Wien nach Salzburg dauert die Fahrt dann 30 Minuten länger. Zusätzliche Züge im Fernverkehr wie etwa der ICE werden bis auf Weiteres ausfallen und können erst ab Linz angeboten werden.