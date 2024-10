Futter für hungrige Mäuler im Tierheim Parndorf

Zuhause in Parndorf geht es aber weiter rund. Gerade von den stacheligen Gesellen gibt es heuer besonders viele, die auf ihre Hilfe angewiesen sind. „Gerade in den vergangenen Tagen sind viele gekommen, die nicht mehr als 200, 300 Gramm wiegen“, erzählt die Veterinärmedizinerin. Die würden in freier Wildbahn den Winter nicht überleben. Sie bleiben bis zum Frühjahr in Parndorf und werden dann wieder freigelassen.