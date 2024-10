Nach Beschwerde: Zäune fallen, Camper bleiben

Nach den Nationalratswahlen steht in OÖ der nächste Urnengang am Programm: In Goldwörth rittern drei Kandidaten um die Nachfolge des im Juni zurückgetretenen Johann Müllner (VP). Der ehemalige Ortschef war nach Vorwürfen zurückgetreten. Jetzt gibt es erste Konsequenzen für die Grundbesitzer.