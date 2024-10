Norbert Sieber inoffizieller Vorzugsstimmenkaiser

Gar nicht so einfach war am Sonntag im Ländle die Sache mit den Vorzugsstimmen. Zu vergeben waren diese nämlich auf drei Listen. Auf der Bundesliste hatte Herbert Kickl (FPÖ) mit 3521 die Nase klar vor ÖVP-Spitzenkandidat Karl Nehammer (2052). Platz 3 ging nicht an Grünen-Chef Werner Kogler (582), sondern an dessen Parteifreundin Leonore Gewessler (1890). SPÖ-Chef Andi Babler (1117) lag knapp vor ÖVP-Lokalmatador Magnus Brunner (1103) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger (1054).