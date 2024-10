Die Demokratie beginnt schon im Kleinen

Demokratie in Gemeinden

Weniger im Fokus ist die direkte Demokratie auf Gemeindeebene. Doch dieses Instrument der Mitbestimmung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ortschef Ivan Grujic ließ die Einwohner von Zagersdorf über ein gemeindeeigenes Wirtshaus entscheiden. Bürgermeister Thomas Hoffmann eröffnete hingegen zuerst allen Wahlberechtigten in Schattendorf die Chance, über die neue Weihnachtsbeleuchtung im Ort abzustimmen.