Umstrittene Baseball-Legende Pete Rose verstorben

Trump: „Das ist so lächerlich“

Zu seinen Unterstützern zählt auch Donald Trump, der 2015 – noch vor seiner Wahl zum US-Präsidenten – erklärte, er könne nicht glauben, dass Rose nicht in die Hall of Fame aufgenommen worden sei. „Er hat den Preis bezahlt. So lächerlich – lasst ihn rein“, schrieb Trump damals.