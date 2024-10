15-Jährige wurde „aus Versehen“ zur WM-Sensation

So recht realisiert hat Alina Bühl noch nicht, dass sie jetzt Weltmeisterin ist. Und zwar die jüngste, die es in der Wasserski-Geschichte je gab. „Versehentlich“, lacht die 15-jährige Thierseerin. Denn eigentlich war es nicht geplant, dass die Schülerin an der Weltmeisterschaft in Polen teilnimmt. Erst wenige Wochen zuvor erreichte Alina die Einladung vom österreichischen Wasserski und Wakeboard Verband.