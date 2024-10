Wo Partei-Hochburgen in Niederösterreich liegen

In zahlreichen Orten – vor allem im Waldviertel – kletterte der Stimmenanteil der Blauen sogar auf über 40 Prozent – etwa in Eggern, Haugschlag, Dietmanns, Arbesbach und Altmelon. Einen wahren Siegeszug trat Udo Landbauer (FPÖ) in seiner Heimatstadt an. Leuchtete Wiener Neustadt einstmals in sattem Rot, hatte es ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger nach einem bunten Zwischenspiel bei der letzten Gemeinderatswahl auf Schwarz getrimmt. Jetzt präsentiert sich die zweitgrößte Stadt des Landes in strahlendem Blau. Die FPÖ liegt hier mit 31 Prozent an erster Stelle, gefolgt von der SPÖ. Schneebergers ÖVP verlor 9 Prozent und rutschte sogar auf Rang 3 ab.