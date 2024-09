Kopf-an-Kopf-Rennen hielt Niederösterreich in Atem

Collini freute sich über pinkes Plus

„Wir sind bis zuletzt gelaufen“, sagte eine gut gelaunte Indra Collini am Sonntag vor ihrem Wahllokal in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling. Die positive Stimmung der Neos-Chefin lag vermutlich auch an ihrer Begleitung – denn erstmals konnten auch ihre Kinder Emma (18) und Kilian (19) eine Stimme bei der Nationalratswahl abgeben. Collini: „Niemand will, dass die nächste Bundesregierung weiterwurschtelt wie bisher. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass es heute ein gutes Ergebnis für uns wird.“