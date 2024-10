Cool! KAC-Bomber hat Tochter nach Kärnten benannt

Derby-Torjäger Fraser und Petersen

Sein Tor zum 3:2 hat er an Kollege Nick Petersen verloren – in einer Zeitlupe war zu sehen, dass dessen Stock den Puck am Weg ins Tor berührt hat. „Viel wichtiger ist, dass wir als Team gewonnen haben“, sagt Fraser, der am Ende ja auch ins leere Tor traf. Damit bleiben er und Petersen die Derby-Knipser in den letzten Jahren. Petersen hat seit 2018 in 28 Spielen stolze 17 Treffer erzielt – Fraser bei nur 22 Auftritten schon 15: „Ich stehe voll auf diese hitzigen Duelle mit Villach.“