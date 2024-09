Talentschmiede im neuen, klangreichen Schulhaus

„Das ist einfach cool hier“, sagt auch Maxi (12). In den vier Unterrichtsräumen werden Klavier, Querflöte, Schlagwerk, Harmonika und einige Blasinstrumente unterrichtet. Kloiber: „Von den 26 Lehrern, die an den vier Standorten der Norischen Region unterrichten, sind hier neun Pädagogen vor Ort.“ Auch „musik.erforschen“ und „musik.entdecken“ sowie Musikkunde wird in Magdalensberg unterrichtet.