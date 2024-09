Kostet „Ablenkung“ Max Verstappen den WM-Titel?

Ex-Piloten warnen Verstappen

„Das ist natürlich sehr unterhaltsam, also lustig, das Ganze“, meint etwa Sky-Experte Nico Rosberg zur Fehde in der Formel 1. Doch der Weltmeister von 2016 sieht eine Gefahr für Verstappen: „Und Max: Ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt um die Weltmeisterschaft kämpfen würde, ob ich da jetzt so viel Energie in das Thema reinstecken würde, weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen eine Ablenkung.“