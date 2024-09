Künstlerisches Erbe bei Großbrand zerstört

Löschwasser floss in Strömen von Decke

Zwar konnte das Ehepaar am Freitag kurz in die Räumlichkeiten, aber Kunstwerke konnte sie keine retten. „Das Löschwasser floss in Strömen von der Decke. Das Wasser stand sicher 20 Zentimeter hoch im Raum“, sagt Schüßler im Gespräch mit der „Krone“. Aber die Feuerwehrleute hätten keine andere Chance gehabt. Und deshalb geht das Ehepaar auch von einem Totalverlust des künstlerischen Erbes aus. Denn immerhin seien in den Räumlichkeiten eine Vielzahl an Aquarellen eingelagert gewesen, welche durch den massiven Wassereinbruch völlig zerstört sein könnten.