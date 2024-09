Firmenareal in Vollbrand: Häuser wurden evakuiert

Mehrere Häuser evakuiert

Wegen des starken Windes mussten angrenzende Häuser in der Schwabenstraße evakuiert werden. „Es handelt sich um fünf Familien, die im Bauhof in Wolfsberg in Sicherheit gebracht werden mussten, das Feuer hätte durch den Wind auf andere Gebäude übergreifen können“, so Weißhaupt weiter. Mittlerweile konnte diesbezüglich schon Entwarnung gegeben werden.