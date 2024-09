121. Pleite! Negativrekord nach 62 Jahren geknackt

Einige Anhänger gingen laut US-Medien nur zum Spiel, um beim historischen Negativmoment dabei zu sein. So schlecht wie die Chicagoer, die 1906, 1917 und 2005 die Meisterschaft gewannen, war in der modernen Ära der Liga seit 1901 bisher kein Team. 1962 hatten die New York Mets 120 Spiele verloren. Nur die Detroit Tigers waren 2003 mit 119 Niederlagen ähnlich erfolglos. Einzig die Cleveland Spiders (1899) gingen mit 134 Pleiten noch häufiger als Verlierer vom Platz (vor Liga-Neuorganisation).