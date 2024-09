Ex-Fußballprofi Stefan Stangl sitzt in U-Haft

Nach seiner Verhaftung Ende Juli in Deutschland (die „Krone“ berichtete) sitzt Ex-Fußball-Profi Stefan Stangl nun in Wien in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den einmaligen Teamspieler, der 2017 und 2018 mit Salzburg Meister war, auch bei Rapid und Austria spielte, wegen Verdachts auf gewerbsmäßigen schweren Betrug.