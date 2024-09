Klimademo und Wahlkampffinale der Parteien

Alles andere als beschaulich ging es am Freitagvormittag in der Bregenzer Innenstadt zu. Zwei Tage vor der Nationalratswahl veranstaltete „Fridays for Future“ gemeinsam mit den „Teachers For Future“ einen Klimaaktionstag. In der Vorarlberger Landeshauptstadt forderten rund 600 Menschen lautstark mehr Bemühungen in Sachen Klimaschutz. „Die jüngste Flutkatastrophe zeigt klar die Folgen jahrzehntelanger politischer Versäumnisse. Wir haben es jetzt in der Hand, wer unser Land regiert und welche Schritte gesetzt werden. Wir entscheiden zwischen Klimakatastrophe oder lebenswerter Zukunft“, meinte Aktivistin Sophia Hagleitner (19).