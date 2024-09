„Fake-News, Panikmache“: Streit um Asyllager

Kein Lager geplant

Nur Spitzenkandidat Norbert Hofer musste dem offiziellen Auftritt in Eisenstadt fernbleiben, er hatte sich bei einem Radunfall eine unangenehme Beinverletzung zugezogen. In der Debatte um ein angebliches Asyllager berief sich die FPÖ unter anderem auf das Social-Media-Posting eines Mitglieds des ungarischen Parlaments: „Abgeordneter Alpár Gyopáros hatte bereits vor zwei Wochen mitgeteilt, Premierminister Viktor Orbán habe persönlich bestätigt, dass in Vitnyéd-Csermajor kein Flüchtlingslager geplant sei.“