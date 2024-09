Tag der Wahrheit für das Museum in der Kaiserstadt

Er wird bei der Abstimmung den Saal verlassen, da er sich für befangen erklärt. Dass ein Stadtpolitiker das Projekt betreibt, ist nicht der einzige Kritikpunkt an der Subvention. Seitens der Gegner ist auch von einer Kostenexplosion die Rede. Ursprünglich hätten dem Museum nur 844.000 Euro zugeschossen werden sollen. So oder so sei das viel zu viel Geld für ein „Schrottmuseum“, meinen kritische Geister in der Kaiserstadt.