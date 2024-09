Eintauchen, mitmachen, schauen, staunen, genießen

Und nicht nur für ORF-Kärnten-Direktorin Karin Bernhard, die am Mittwoch zum Pressegespräch ins Künstlerhaus gebeten hatte, ist die Museumsnacht „jährlicher Höhepunkt im Kärntner Veranstaltungskalender und kultureller Mehrwert für die Bevölkerung.“ Dass auch das junge Publikum im Rahmen spezieller Kinderprogramme an 23 Häusern an Kunst und Kultur herangeführt würde, ist nur eines von vielen guten Argumenten, als „musealer Nachtschwärmer“ mit dabei zu sein. 52 Museen und Galerien in Klagenfurt, sechs in Villach und 18 in den Regionen gibt es hierzulande zu entdecken, „Treffpunkt Museum“ und damit zentraler Ausgangspunkt für Bus- wie Fußrouten ist traditionell vor dem Stadttheater Klagenfurt und am Nikolaiplatz Villach.