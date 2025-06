Museums-Café und Begegnungszone für „Pilger“

„Einheitliches Ortszentrum soll entstehen“

„Hier kommen täglich sehr viele Radfahrer vorbei, sie können nicht einmal irgendwo ein Wasser bekommen“, so der Bürgermeister. Eine Landschaftsplanerin wird den Bereich zwischen Museum und Amtshaus umgestalten. Sadovnik: „Es soll ein einheitliches Ortszentrum entstehen.“ Unter anderem auch schattige Plätze, wo die Radfahrer des R1D-Radweges auch in Ruhe rasten und verweilen können. „Oder eben vor dem Museum einen Kaffee genießen“, so der Gemeindechef.