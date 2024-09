Alarm! Tagesbetreuung in Schulen steht auf Kippe

Trotz Lehrermangel richtete die Bildungsdirektion Tirol zu Beginn des Schuljahres – exakt am 6. September – ein Schreiben an die Schulleitungen der Allgemeinen Pflichtschulen im Ballungsraum Innsbruck (es liegt der „Krone“ vor). „In Innsbruck stellt die schulische Tagesbetreuung ein Problem dar, weil es offenbar Schwierigkeiten gibt, die personelle Ausstattung dafür sicherzustellen. Bitte helfen Sie dabei mit, die Situation zu bewältigen, indem Sie die Lehrpersonen an Ihren Schulen motivieren, sich in der schulischen Tagesbetreuung einsetzen zu lassen“, heißt es darin.