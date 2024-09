Weißwurst-Wahnsinn: Zuzeln, bis der Bauch platzt!

Eine zünftige Maß Bier, dazu Weißwürste, süßer Senf und eine Brezn – und schon ist der Tag am Oktoberfest gerettet. Wen es nicht in die großen Festzelte nach München oder Wien verschlägt, kann auch in seiner eigenen Küche auf seine Kosten kommen. Krone+ verkostete Weißwürste aus dem Supermarkt und kürte einen klaren Sieger.