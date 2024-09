Auseinandersetzung mit Türsteher im „Sender“

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, kam es in den frühen Morgenstunden des 8. Septembers zu einer Auseinandersetzung der Club-Disco. An einer Bar gerieten gegen 2.30 Uhr am Sonntagmorgen die beiden jungen Männer mit einem Türsteher in Streit. Beide wurden bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzt. Um den genauen Tathergang zu klären, sucht die Polizei Lustenau nun nach Zeugen des Vorfalls.