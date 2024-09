Gold für Jung-Stars: „Es macht unglaublich Spaß!“

Was für ein Abschluss! Tim Berger und Timo Hammarberg gewannen am Sonntag das letzte Turnier der heimischen „win2day Beach Tour“, besiegten im Finale des „Ten31 Bank Masters“ in Innsbruck Maximilian Trummer/Laurenc Grössig mit 2:0 (21:18, 21:17). Klar, dass die Freude beim Wien/Niederösterreich-Duo, das heuer schon beim Graz-Open und Masters in Litzlberg triumphiert hatte, groß war. „Das Finale ging für uns ganz schlecht los. Aber ich bin stolz, dass wir den ersten Satz noch drehen konnten. Im zweiten waren wir unglaublich solide, haben wenige Fehler gemacht“, so Berger. „Wir spielen schon so lange miteinander und es wird immer besser. Wir haben mittlerweile tolle Kombinationen auf Lager. Es macht unglaublich Spaß, mit Timo zu spielen.“ Und Hammarberg ergänzte: „Es war eine Traumstimmung, unfassbar cool. Tim muss jetzt zum Bundesheer zur Grundausbildung – danach reden wir, welche Turniere wir heuer noch spielen.“