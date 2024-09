Smaragdeidechse gesichtet!

Die Smaragdeidechse ist eine auffällige und faszinierende Eidechsenart, die in Europa beheimatet ist. Sie verdankt ihren Namen ihrer auffällig leuchtend grünen Färbung, die vor allem bei Männchen intensiv ist. Sie haben oft einen bläulichen Kopf, besonders während der Paarungszeit und können eine Länge von 30 bis 40 cm erreichen, wobei fast die Hälfte davon der Schwanz ausmacht. In vielen europäischen Ländern steht sie unter Naturschutz. Leserreporterin Marion S. schreibt uns, dass sie „sowohl im Kamptal (2021) und auch in Hadersfeld (Mai 2023) männliche Eidechsen während der Paarungszeit gesehen hat“.