„Viele haben Angst, sich falsch zu verhalten“

Ich frage gleich nach Frau Schittls Wurzeln, denn der Name lässt nicht auf eine Herkunft aus dem Ländle schließen. „Mein Mann und ich stammen beide aus der Steiermark. Wir sind jetzt schon bald 35 Jahre in Vorarlberg zuhause. Ich meine wirklich zuhause, also hier angekommen. Dabei fing es eigentlich mit einem Urlaub an. Das war im Jahr 1989, da machten wir mit unserem kleinen Sohn, der noch nicht zur Schule ging, Campingurlaub am Bodensee. Mein Mann, der sich ohnehin beruflich verändern wollte, ist noch im Urlaub zum Arbeitsamt gelaufen, hat sich ein paar Adressen besorgt, und drei Monate später waren wir dann endgültig in Vorarlberg.“