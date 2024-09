Olympiasiegerin wechselt vorübergehend den Job

„Wir sehen uns in der Olympiasaison 2025/26“, sprach die Langläuferin im gleichen Atemzug schon von der Rückkehr auf die Loipe. Ob russische Athleten bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina 2026 überhaupt teilnehmen dürfen, ist wegen des Kriegs in der Ukraine jedoch mehr als fraglich.