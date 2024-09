So stark bedroht Hochwasser Salzburgs Ortschaften

Wäre in Salzburg so viel Regen gefallen wie vergangenes Wochenende in Niederösterreich, dann hätten viele Orte ein massives Hochwasser-Problem gehabt. Eine Karte zeigt die Gefahrenzonen auf. Doch die gehört längst überarbeitet, fordert der Grüne Nationalratskandidat Leonhard Hartinger.