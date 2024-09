Österreich startet EM-Quali daheim gegen Türkei

Auch Quali-Abschluss gegen Türkei

Die Österreicher schließen die Qualifikationsgruppe 7 am 7. Mai mit dem Auswärtsspiel in der Türkei und am 11. Mai mit dem Heimspiel in Graz gegen die Schweiz ab. Die zwei Top-Mannschaften sowie die vier besten Dritten der acht Gruppen qualifizieren sich für die EM von 15. Jänner bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen.