Darum fliegen zwischen DAZN und der DFL die Fetzen

Seinen Beginn nahm das ganze Kicker-Drama im April. Damals vergab die DFL das sogenannte Rechtepaket B an den Pay-TV-Sender Sky. Dieses beinhaltet alle Bundesliga-Samstagsspiele am Nachmittag, dazu die Freitagsspiele sowie die Relegationspartien für die Saisonen 2025/26 bis 2028/29. Insgesamt geht es um die Übertragungsrechte an 196 Matches.