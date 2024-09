Dieser Boniface-Trick begeistert die Fußball-Welt

Es war ein genialer Moment von Victor Boniface in der 30. Minute: Leverkusens Mittelstürmer leitetet das 2:0 ein – aber nicht durch einen einfachen Pass. Nein, der Nigerianer schirmt an der Strafraumgrenze zuerst gekonnt den Ball ab, um dann mit dem rechten Bein einen Torschuss anzudeuten und die Kugel mit der linken Fußspitze des Standbeins weiterzuleiten und das auch noch ganz genau in den Lauf von Jeremy Frimpong. Der spielt quer zu Grimaldo – Tor! Und was für ein wunderbares!