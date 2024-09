Asylquartier des Bundes schließt die Pforten

SPÖ hält an Kritik fest

An seiner Kritik an der Asylpolitik des Bundes hält SPÖ-Klubobmann Roland Fürst fest. „Der Innenminister kennt seine eigene Statistik nicht, denn hier sind exakt neun Afghanen und 15 Syrer bei den Abschiebungen ausgewiesen und nicht mehr, so wie er behauptet. Das kann jeder nachlesen.“ Eine neue Statistik sorgt für weiteren Zündstoff. „Der Innenminister schafft es nicht einmal, die Dublin-Rückführungen durchzuführen. Von 13.558 Anträgen sicherer Dublin-Staaten wurden im Jahr 2023 nur 1240 ausgeführt. Diese Zahlen kann man nicht schönreden“, betont Fürst.