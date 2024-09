Bolla: „Der Sieg bedeutet so viel wie ein Titel“

„Rapid kennt man auch in Ungarn“

Wobei jedem Neuzugang in Hütteldorf auch ein Besuch des Rapideums „nahegelegt“ wird, um die Historie des Klubs aufzusaugen. Was bei Bendeguz Bolla nicht notwendig war. „Rapid kennt man auch in Ungarn“, grinst der Rechtsverteidiger. Dennoch war es überraschend, dass der 24-Jährige noch vor dem Sommer bei Rapid bis 2027 unterschrieb.