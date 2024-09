Dortmund-Fans ärgern sich über Ekel-Klos in Brügge

Späte Treffer, erste Punkte

Auch wenn der Gang zur Toilette wohl nicht gerade das Highlight des Belgien-Trips gewesen sein dürfte, so hatten die Dortmund-Fans immerhin in sportlicher Hinsicht Grund zur Freude. Nachdem eine Stunde lang die Hausherren den Ton angegeben hatten, waren es am Ende doch die deutschen Gäste, die dank der Treffer von Jamie Gittens (76., 86.) und Serhou Guirassy (90+5., E.) den ersten Dreier der noch jungen Champions-League-Saison feiern durften.