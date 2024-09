Mit dem Hochwasser kam auch die Tierflut

Ein entkräftetes Reh wurde genauso gebracht, wie ein Storch. Während das Reh schon wieder in seinem Revier ausgesetzt worden ist, wird der Storch bei Herka überwintern. „Er war so entkräftet und unterernährt, dass er die Reise in wärmere Gefilde nicht überleben würde“, so Herka. Außerdem sind sehr viele Igel gebracht worden. Falls jemand hier helfen möchte, würde die Tierärztin für die Meckis um Katzenfutterschälchen bitten. Feldhasen, Tauben, Falken und sogar ein Eisvogel sind außerdem zu Gast und werden wieder aufgepäppelt.